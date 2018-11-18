18.11.2018 17:21

Родители чудом не лишились ребенка - его спас товарищ

Мальчик мог оказаться на дне одного из харьковских водоемов.



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Как отмечает Центр медицины катастроф, Родителям стоит следить, где подростки проводят свое свободное время, и проводить с ними беседы об осторожном поведении вблизи озер, рек и водоемов.

17 ноября снова произошел досадный случай, который мог привести к трагическим последствиям.

В 13 ч 31 мин в службу "103" поступил вызов на ул. Власенко.

Через 3 минуты бригада экстренной медицинской помощи прибыла по указанному адресу.

На месте выяснилось, что на берегу местного водоемов гуляла компания подростков. Дети игрались и толкали друг друга, не задумываясь над последствиями.

Это привело к тому, что одного из ребят 10 лет толкнули в спину и он не удержался, упал в воду и начал тонуть.

Хорошо, что его сверстник не растерялся и бросился ему на помощь. Подростки выбрались из воды.

Бригада ЭМП прибыла вовремя. Ребят осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь.

Один был госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переохлаждением.

Герой-спасатель госпитализации не нуждался, его с места происшествия забрала домой мать.