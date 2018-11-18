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18.11.2018  17:21   

Родители чудом не лишились ребенка - его спас товарищ

Мальчик мог оказаться на дне одного из харьковских водоемов.


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Как отмечает Центр медицины катастроф,  Родителям стоит следить, где подростки проводят свое свободное время, и проводить с ними беседы об осторожном поведении вблизи озер, рек и водоемов. 

17 ноября снова произошел досадный случай, который мог привести к трагическим последствиям. 

В 13 ч 31 мин в службу "103" поступил вызов на ул.  Власенко.  

Через 3 минуты бригада экстренной медицинской помощи прибыла по указанному адресу. 

На месте выяснилось, что на берегу местного водоемов гуляла компания подростков.  Дети игрались и толкали друг друга, не задумываясь над последствиями. 

Это привело к тому, что одного из ребят 10 лет толкнули в спину и он не удержался, упал в воду и начал тонуть. 

Хорошо, что его сверстник не растерялся и бросился ему на помощь.  Подростки выбрались из воды. 

Бригада ЭМП прибыла вовремя.  Ребят осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь. 

Один был госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переохлаждением. 

Герой-спасатель госпитализации не нуждался, его с места происшествия забрала домой мать.

Тэги:  мальчик тонул, спас товарища, харьков
 
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