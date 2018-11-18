Родители чудом не лишились ребенка - его спас товарищ

Мальчик мог оказаться на дне одного из харьковских водоемов.
Как отмечает Центр медицины катастроф, Родителям стоит следить, где подростки проводят свое свободное время, и проводить с ними беседы об осторожном поведении вблизи озер, рек и водоемов.
17 ноября снова произошел досадный случай, который мог привести к трагическим последствиям.
В 13 ч 31 мин в службу "103" поступил вызов на ул. Власенко.
Через 3 минуты бригада экстренной медицинской помощи прибыла по указанному адресу.
На месте выяснилось, что на берегу местного водоемов гуляла компания подростков. Дети игрались и толкали друг друга, не задумываясь над последствиями.
Это привело к тому, что одного из ребят 10 лет толкнули в спину и он не удержался, упал в воду и начал тонуть.
Хорошо, что его сверстник не растерялся и бросился ему на помощь. Подростки выбрались из воды.
Бригада ЭМП прибыла вовремя. Ребят осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь.
Один был госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переохлаждением.
Герой-спасатель госпитализации не нуждался, его с места происшествия забрала домой мать.
Реакция на происходящие события обострится , что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Обещанный в выходные снегопад пока в пути. Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла днем и без существенных осадков.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.
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