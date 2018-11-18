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18.11.2018  15:00   

Под Харьковом очевидцы спасли неудачливого хозяина из пылающего дома (ФОТО)

Один из неожиданных спасителей сильно пострадал от ожогов.


//kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС,17 ноября в 02:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме в селе Карпы на вул. Северной, 12.
 
На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова.
 
По прибытию на место вызова было установлено, что двое неравнодушных свидетелей извлекли из полностью охваченного пламенем дома его 40-летнего жителя.
 
Один из них, мужчина 1989 года рождения, во время спасения получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы.
 
Каретой скорой его отправили в 4-ю больницу Харькова.
 
На время прибытия спасателей дом горел на всей площади в 100 кв.м.
 
Его несущие конструкции начали разрушаться. Пожарные локализовали пожар в 03:43 и полностью ликвидировать ее в 05:22.
 
Причина, по которой случилось возгорание, выясняется.
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, спасли мужчину из огня, харьков
 
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