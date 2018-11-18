18.11.2018 15:00

Под Харьковом очевидцы спасли неудачливого хозяина из пылающего дома (ФОТО)

Один из неожиданных спасителей сильно пострадал от ожогов.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС,17 ноября в 02:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме в селе Карпы на вул. Северной, 12.

На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова.

По прибытию на место вызова было установлено, что двое неравнодушных свидетелей извлекли из полностью охваченного пламенем дома его 40-летнего жителя.

Один из них, мужчина 1989 года рождения, во время спасения получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы.

Каретой скорой его отправили в 4-ю больницу Харькова.

На время прибытия спасателей дом горел на всей площади в 100 кв.м.

Его несущие конструкции начали разрушаться. Пожарные локализовали пожар в 03:43 и полностью ликвидировать ее в 05:22.

Причина, по которой случилось возгорание, выясняется.