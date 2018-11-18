18.11.2018 15:57

Смертельное ДТП на окружной: новые подробности (ФОТО)

В Дергачевском районе произошло ДТП со смертельным исходом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 17 ноября около 20-45 на Окружной дороге в Дергачевском районе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Volkswagen» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet».

От полученных травм 20-летний водитель «Chevrolet» погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир «Volkswagen», 33-летняя пассажирка «Chevrolet» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время водитель «Volkswagen» задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.