Главная Новости Криминал и происшествия Молодая женщина сбила велосипедиста: пожилой мужчина в больнице (ФОТО)
18.11.2018  16:29   

Молодая женщина сбила велосипедиста: пожилой мужчина в больнице (ФОТО)

56-летний мужчина, попавший под колесами Audi, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в одну из больниц города.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 16 ноября около 20:30 на улице Москалевской в Новобаварськом районе. 
 
Установлено, что 35-летняя водитель автомобиля «Audi» допустила наезд на мужчину, который ехал на велосипеде.
 
Пострадавший с травмами головы и открытым переломом голени был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбит велосипедист, харьков
 
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