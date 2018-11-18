Молодая женщина сбила велосипедиста: пожилой мужчина в больнице (ФОТО)

56-летний мужчина, попавший под колесами Audi, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в одну из больниц города.
Реакция на происходящие события обострится , что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Обещанный в выходные снегопад пока в пути. Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла днем и без существенных осадков.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.
влажн.:
давл.:
ветер: