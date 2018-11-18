18.11.2018 16:29

Молодая женщина сбила велосипедиста: пожилой мужчина в больнице (ФОТО)

56-летний мужчина, попавший под колесами Audi, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в одну из больниц города.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 16 ноября около 20:30 на улице Москалевской в Новобаварськом районе.

Установлено, что 35-летняя водитель автомобиля «Audi» допустила наезд на мужчину, который ехал на велосипеде.

Пострадавший с травмами головы и открытым переломом голени был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.