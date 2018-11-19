Драка в Локомотиве: полицейские устанавливают обстоятельства конфликта

Драка произошла 18 ноября около 18-00 на территории спорткомплекса на улице Большой Панасовский.
В Холодногорский отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения.
Пострадавший с ушибами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По информации СМИ, массовая драка произошла с участием экс-лидера организации «Східний корпус» Олега Ширяева и преставителей Нацкорпуса.
Это подтвердил и Олег Ширяев на своей странице в Facebook. «Сегодня я посетил «Локомотив», где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать после чего затеяли драку», – написал он и опубликовал фото.
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