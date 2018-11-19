Главная Новости Криминал и происшествия Ночью возле метро Героев Труда сгорели киоски (ВИДЕО)
19.11.2018  09:12   

Ночью возле метро Героев Труда сгорели киоски (ВИДЕО)

Пожар произошел в 522 микрорайоне.


// Facebook

Видео пожара очевидцы воложили в Сеть.

«На Героев Труда, 522 мрн спалили киоск занимающийся выдачей кредитов», – написали они.

Внимание, на видео ненормативная лексика!

Тэги:  пожар, харьков
 
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