Ночью возле метро Героев Труда сгорели киоски (ВИДЕО)

Пожар произошел в 522 микрорайоне.
Видео пожара очевидцы воложили в Сеть.
«На Героев Труда, 522 мрн спалили киоск занимающийся выдачей кредитов», – написали они.
Внимание, на видео ненормативная лексика!
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: