19.11.2018 09:37

Драку в Локомотиве раследуют как хулиганство

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.



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Напомним, драка произошла 18 ноября около 18:00 на территории спорткомплекса на улице Большой Панасовский в Харькове.



32-летний мужчина подал в Холодногорский ОП заявление о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время личности правонарушителей устанавливаются, следственные действия продолжаются.