Драку в Локомотиве раследуют как хулиганство

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Напомним, драка произошла 18 ноября около 18:00 на территории спорткомплекса на улице Большой Панасовский в Харькове.
32-летний мужчина подал в Холодногорский ОП заявление о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время личности правонарушителей устанавливаются, следственные действия продолжаются.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: