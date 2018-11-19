За неделю в огне погибли 4 человека

Ровно 300 пожаров потушили пожарные Харьковщины на прошлой неделе.
C 12 по 19 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 446 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 300 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 16 выездов, дежурства - 3 выезда, 105 - другие выезды.
4 пожара закончились трагически - они унесли жизни 4-х человек. Травмы и ожоги на пожарах получили третий человек. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных из опасных зон на пожарах спасено 9 человек, в том числе 1 ребенок, еще 40 - эвакуированы.
На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 4-х погибших, 6 человек получили травмы.
Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего за неделю выявлено и уничтожено 127 таких боеприпасов, среди которых: 81 артснаряд и 46 минометных мин.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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