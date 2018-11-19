19.11.2018 11:19

Иностранцам-нелегалам не удалось спрятаться в общаге

По требованию прокуратуры суд выселил из общежития ПТУ иностранных нелегалов.



facebook.com

Как сообщает прокуратура, Московский районный суд Харькова удовлетворил иски прокуратуры о выдворении иностранцев, нелегально проживающих в общежитии одного из профтехучилищ района.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, о том, что в трех комнатах общежития профтехзаведения незаконно проживают иностранные граждане, стало известно в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества.



Это общежитие предназначен для сотрудников и студентов учебного заведения. Однако иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в учреждении. А потому они не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии.