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19.11.2018  11:19   

Иностранцам-нелегалам не удалось спрятаться в общаге

По требованию прокуратуры суд выселил из общежития ПТУ иностранных нелегалов.


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Как сообщает прокуратура, Московский районный суд Харькова удовлетворил иски прокуратуры о выдворении иностранцев, нелегально проживающих в общежитии одного из профтехучилищ района.


 Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, о том, что в трех комнатах общежития профтехзаведения незаконно проживают иностранные граждане, стало известно в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества.
 
Это общежитие предназначен для сотрудников и студентов учебного заведения.  Однако иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в учреждении.  А потому они не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  выселение иностранцев, харьков
 
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