Иностранцам-нелегалам не удалось спрятаться в общаге

По требованию прокуратуры суд выселил из общежития ПТУ иностранных нелегалов.
Как сообщает прокуратура, Московский районный суд Харькова удовлетворил иски прокуратуры о выдворении иностранцев, нелегально проживающих в общежитии одного из профтехучилищ района.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, о том, что в трех комнатах общежития профтехзаведения незаконно проживают иностранные граждане, стало известно в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества.
Это общежитие предназначен для сотрудников и студентов учебного заведения. Однако иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в учреждении. А потому они не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии.
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