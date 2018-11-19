19.11.2018 12:45

Знакомство с челюстями медведя дорого стоило чуть не погибшей женщине (ОБНОВЛЕНИЕ, ВИДЕО)

На базе отдыха в поселке Старый Салтов женщину укусил медведь.



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Как сообщили в пресс-службе Городского совета, женщина, укушенная медведем находится в реанимации политравмы, состояние тяжелое.

Нпомним, что, 17 ноября в 07.55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь.

Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

На самой базе отдыха "Парус Макси" отказались что-либо комментировать и бросили трубку.