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19.11.2018  12:45   

Знакомство с челюстями медведя дорого стоило чуть не погибшей женщине (ОБНОВЛЕНИЕ, ВИДЕО)

На базе отдыха в поселке Старый Салтов женщину укусил медведь.


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Как сообщили в пресс-службе Городского совета, женщина, укушенная медведем находится в реанимации политравмы, состояние тяжелое.

Нпомним, что, 17 ноября в 07.55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. 

Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным.  С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.

 По адресу выезжала следственно-оперативная группа.  Факт происшествия зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст.  122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

На самой базе отдыха "Парус Макси" отказались что-либо комментировать и бросили трубку.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  укус медведя, челюсти, харьков
 
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