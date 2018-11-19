19.11.2018 13:13

Более центнера рыбы и три лодки задержал Харьковский рыбоохранный патруль

В период с 12 по 18 ноября Харьковским рыбоохранным патрулем было осуществлено девять рейдов. В результате проведенных мероприятий раскрыто 21 нарушение природоохранного законодательства.



//darg.gov.ua

Конфисковано 110 кг водных биоресурсов и 6 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны три лодки. Сумма нанесенного рыбному хозяйству ущерба составила 952 грн.

Материалы по фактам нарушений переданы в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В частности, патрульные составили пять протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП, шесть - по ч. 4 ст. 85 КУоАП, шесть - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП и четыре акта обнаружения бесхозного имущества.

15 ноября задержан гражданин, который проводил незаконный вылов рыбы на р. Харьков , в пределах Журавлевского гидропарка г. Харьков . Используя сетку и лодка, нарушитель достал 30 экз. карася серебристого, весом 5 кг. Убытки составили 510 грн.

16 ноября задокументировано еще одно нарушение правил рыболовства на пруду возле с. Шийковка Боровского района. Мужчина осуществлял лов биоресурсов с лодки с помощью сетки и поймал 10 экз. карася серебристого. Сумма ущерба составила 170 грн.

По данным фактам на обоих нарушителей оформлено протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.