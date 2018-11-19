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19.11.2018  13:49   

Пьяный мужчина угнал грузовик (ФОТО)


//hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение от 43-летнего сотрудника компании доставки.

Он рассказал, что по улице Морозова водитель учреждения без разрешения завладел арендованным транспортным средством «ISUZU».

Ключи были в авто.

В ходе поиска полицейские быстро установили местонахождение злоумышленника - 31-летнего жителя пгт Высокий.

Машину нашли вместе с водителем в поселке Жихарь. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  угнал грузовик, пьяный, харьков
 
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