Пьяный мужчина угнал грузовик (ФОТО)

Как информирует ГУ Нацполиции, в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение от 43-летнего сотрудника компании доставки.
Он рассказал, что по улице Морозова водитель учреждения без разрешения завладел арендованным транспортным средством «ISUZU».
Ключи были в авто.
В ходе поиска полицейские быстро установили местонахождение злоумышленника - 31-летнего жителя пгт Высокий.
Машину нашли вместе с водителем в поселке Жихарь. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. Существенных осадков синоптики не ожидают.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: