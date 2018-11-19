Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова на ходу горели и взрывались железные кони (ФОТО, ВИДЕО)
19.11.2018  14:17   

В центре Харькова на ходу горели и взрывались железные кони (ФОТО, ВИДЕО)

Авто загорелись на Пушкинской и проспекте Науки.


//newsroom.kh.ua

Одна из машин устроила шоу для  перекусывавших в «Буфете» на Пушкинской, 92 людей. В полдень понедельника на углу Пушкинской и Лермонтова загорелся Citroen.

Автомобиль тушили сотрудники ГСЧС.

Обстоятельства пожара устанавливала следственно-оперативная группа Киевского ОП.

Другой железный конь загорелся около 8:15 на пересечении проспекта Науки и переулка Отакара Яроша.

"Автомобиль Skoda загорелся во время движения. В 08:38 пожар был ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто из участников движения не пострадал", - рассказал NewsRoom помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность транспортного средства.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции, патрульные получили сообщение о пожаре на перекрестке около 9:00. На место вызвали сотрудников ГСЧС.

 Обстоятельства пожара устанавливала следственно-оперативная группа Шевченковского ОП.

 

Тэги:  дтп, горели две машины, харьков
 
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