В центре Харькова на ходу горели и взрывались железные кони (ФОТО, ВИДЕО)

Авто загорелись на Пушкинской и проспекте Науки.
Одна из машин устроила шоу для перекусывавших в «Буфете» на Пушкинской, 92 людей. В полдень понедельника на углу Пушкинской и Лермонтова загорелся Citroen.
Автомобиль тушили сотрудники ГСЧС.
Обстоятельства пожара устанавливала следственно-оперативная группа Киевского ОП.
Другой железный конь загорелся около 8:15 на пересечении проспекта Науки и переулка Отакара Яроша.
"Автомобиль Skoda загорелся во время движения. В 08:38 пожар был ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто из участников движения не пострадал", - рассказал NewsRoom помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин.
По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность транспортного средства.
Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции, патрульные получили сообщение о пожаре на перекрестке около 9:00. На место вызвали сотрудников ГСЧС.
Обстоятельства пожара устанавливала следственно-оперативная группа Шевченковского ОП.
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