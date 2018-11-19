Кровь на столе: любитель спиртного, чуть не зарезавший знакомого, просидит в тюрьме до пенсии (ФОТО)

Вспыльчивому пьянице, светит до 15 лет за решеткой.
Как собщает ГУ Нацполиции, 17 ноября в Балаклейский отдел поступила информация о доставлении в больницу 58-летнего жителя райцентра с многочисленными колото-резаными ранами шеи и затылка.
В ходе расследования правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления.
Группы реагирования патрульной полиции и оперативники Балаклейского отдела полиции за несколько часов разыскали и задержали 43-летнего правонарушителя.
Следователи выяснили, что в тот день мужчина вместе со своим знакомым употреблял алкоголь по месту жительства. Между хозяином и гостем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ножевых ранений в область шеи и затылка, после чего убежал.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное производство направлено в суд.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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