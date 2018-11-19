19.11.2018 16:19

Кровь на столе: любитель спиртного, чуть не зарезавший знакомого, просидит в тюрьме до пенсии (ФОТО)

Вспыльчивому пьянице, светит до 15 лет за решеткой.



hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, 17 ноября в Балаклейский отдел поступила информация о доставлении в больницу 58-летнего жителя райцентра с многочисленными колото-резаными ранами шеи и затылка.



В ходе расследования правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления.

Группы реагирования патрульной полиции и оперативники Балаклейского отдела полиции за несколько часов разыскали и задержали 43-летнего правонарушителя.



Следователи выяснили, что в тот день мужчина вместе со своим знакомым употреблял алкоголь по месту жительства. Между хозяином и гостем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ножевых ранений в область шеи и затылка, после чего убежал.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Уголовное производство направлено в суд.