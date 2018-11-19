За неуплату аренды – топором по голове и нож в шею

Мужчину, который зарубил топором «неудобного» квартиранта, приговорили к 9 годам за решеткой.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя руководителя местной прокуратуры Евгения Довжича.
По его сведениям, осуждённый сдавал в аренду комнату в собственном доме. Однако отношения с арендатором не сложились, и хозяин хотел его выселить. Тем временем, подыскивать себе другое помещение квартирант не торопился и агрессивно реагировал на просьбы владельца съехать из дома.
Очередной конфликт между мужчинами возник в начале февраля 2018 во время совместного застолья. Тогда хозяин решил избавиться от неудобного арендатора.
Когда мужчина заснул, осужденный несколько раз ударил его топором по голове. Более того, чтобы удостовериться в «результате», он вонзил ему нож в шею. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте.
Приговором Чугуевского городского суда 60-летний мужчина признан виновным в убийстве квартиранта (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Мужчине присудили 9 лет лишения свободы.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
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