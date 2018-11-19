В 602-м микрорайоне Daewoo не разминулся с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около 11 часов утра 18 ноября на Салтовском шоссе, 264-б.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Geely, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших в происшествии нет.
Патрульные собрали матeриал на ДТП, которые передадут в в отдел розыска и дознания для установлeния обстоятельств происшествия.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
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