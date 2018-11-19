Главная Новости Криминал и происшествия В 602-м микрорайоне Daewoo не разминулся с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)
19.11.2018  16:31   

В 602-м микрорайоне Daewoo не разминулся с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около 11 часов утра 18 ноября на Салтовском шоссе, 264-б.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Geely, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших в происшествии нет.

Патрульные собрали матeриал на ДТП, которые передадут в в отдел розыска и дознания для установлeния обстоятельств происшествия.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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