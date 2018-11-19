19.11.2018 16:31

В 602-м микрорайоне Daewoo не разминулся с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около 11 часов утра 18 ноября на Салтовском шоссе, 264-б.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Geely, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших в происшествии нет.



Патрульные собрали матeриал на ДТП, которые передадут в в отдел розыска и дознания для установлeния обстоятельств происшествия.