19.11.2018 18:18

В Индустриальном районе произошел взрыв мусоропровода (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



//hk.npu.gov.ua

Информация о событии, которое произошло на улице Большой Кольцевой, поступила в Индустриального отдела полиции 19 ноября в 10.09.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате возгорания мусора в мусоропроводе.

Факт события внесен в Журнала единого учета Индустриального отдела полиции.