Главная Новости Криминал и происшествия В Индустриальном районе произошел взрыв мусоропровода (ФОТО)
19.11.2018  18:18   

В Индустриальном районе произошел взрыв мусоропровода (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


//hk.npu.gov.ua

Информация о событии, которое произошло на улице Большой Кольцевой, поступила в Индустриального отдела полиции 19 ноября в 10.09.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате возгорания мусора в мусоропроводе.

Факт события внесен в Журнала единого учета Индустриального отдела полиции. 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрыв, харьков, мусоропровод, полиция
 
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