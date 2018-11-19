В Индустриальном районе произошел взрыв мусоропровода (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Информация о событии, которое произошло на улице Большой Кольцевой, поступила в Индустриального отдела полиции 19 ноября в 10.09.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате возгорания мусора в мусоропроводе.
Факт события внесен в Журнала единого учета Индустриального отдела полиции.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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давл.:
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