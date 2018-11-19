СБУ Харьковской области разоблачена межрегиональная банда банковских мошенников (ФОТО)

Киберполицейские и силовики празднуют крупную победу над «взломщиками терминалов» и фальшивомонетчиками
Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области, следователями полиции Харьковской области и военной прокуратурой, установили группу злоумышленников, которые путем обмана валидатора банковских терминалов самообслуживания, похищали деньги у государственных и частных украинских банков.
В г.Кривой Рог Днепропетровской области задержана преступная группа, уличенная в махинациях с банковскими терминалами самообслуживания - сообщает УНН.
«Установлено около 400 банковских операций, проведенных злоумышленниками на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на более 5 миллионов гривен. Все 6 участников этой межрегиональной преступной группы во главе с организатором, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Документирование деятельности преступной группы происходило в течение последних шести месяцев.
Правоохранители, совместно со службой безопасности одного из госбанков, установили участников преступной группы и схему, по которой те вмешивались в работу систем и компьютерных сетей банков. Злоумышленники в совершенстве знали принцип работы терминалов и нашли способ вмешательства в систему работы банка.
По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры, система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу. Таким образом злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тысяч гривен. При этом, используя средства конспирации, злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны.
Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они — граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание произошло, когда злоумышленники разово пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог (Днепропетровская область). У них была изъята специально видоизмененная купюра для совершения преступления.
Кроме того, полицейские установили, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир в Киевской области, где полицейские провели обыски. Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели специальную бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.
В общем, полицейские провели 8 одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. По их результатам изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления денежных средств, специальная бумага, клише и флэш-накопители. Также изъяты средства связи и карты различных банков, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Изъятые вещьдоки направлены на экспертизу.
Задержанным грозит до 8 лет заключения.
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