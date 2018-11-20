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20.11.2018  08:33   

Ночью на базе отдыха в Коробовых хуторах сгорели беседки

Пожар на базе отдыха в поселке Коропово Змиевского района начался около десяти часов вечера 19 ноября.


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Спасатели прибыли на место происшествия в 22.05, сообщил "UA:Харьков" пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По уточненным данным горели беседки и хозяйственная постройка.

Когда спасатели приехали на место, людей на базе отдыха не было. Они самостоятельно покинули помещение, говорит Лупандин.

Распространение огня спасатели остановили за два часа, полностью потушили пожар около половины четвертого утра.

Сейчас на месте работают следователи.

Тэги:  пожар, харьков
 
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