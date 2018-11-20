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20.11.2018  10:13   

Как тушили пожар в Коробовых хуторах, рассказали спасатели (ФОТО)

Площадь пожара составила 400 квадратных километров


// ГСЧС

19 ноября в 22:05 спасателям сообщили о пожаре на территории частного имения на ул. Монастырской, 24 в селе Коропово Змиевского района.

Сначала на тушение выехал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений.

На месте пожаные определили, что огонь охватил территорию частного двора вместе с сооружениями и постройками на общей площади 400 кв.м. Горела крыша одноэтажного дома, крыша двухэтажного хозяйственной постройки на площадях около 100 кв.м. каждый, а также декоративные элементы ландшафтного дизайна, выполненные преимущественно из древесины и тростника, на площади 200 кв.м.

Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы. Всего в ликвидации огня участвовали 5 пожарных автоцистерн и 24 спасателя подразделений ГСЧС из Змиева и Харькова, а также добровольная пожарная команда Змиевского лесхоза.

В 00:08 огонь был взят под контроль и угроза соседним зданиям была ликвидирована. Окончательная ликвидация всех очагов горения состоялась в 3:24.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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