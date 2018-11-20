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20.11.2018  10:59   

Неудачливые угонщики попались на нарушении ПДД

Мужчину и женщину, предположительно причастных к похищению автомобиля, остановили патрульные.


// Патрульная полиция

Около 4:00 утра 20 ноября, патрулируя улицу Полтавский Шлях, правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21061, который нарушил правила дорожного движения.

Полицейские остановили автомобиль. Из него выбежали водитель и пассажирка, пытались скрыться, но патрульные из задержали.

Документов на машину у парочки не было, и патрульные передали их сотрудникам следственно-оперативной группы.

Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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