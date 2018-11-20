Неудачливые угонщики попались на нарушении ПДД

Мужчину и женщину, предположительно причастных к похищению автомобиля, остановили патрульные.
Около 4:00 утра 20 ноября, патрулируя улицу Полтавский Шлях, правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21061, который нарушил правила дорожного движения.
Полицейские остановили автомобиль. Из него выбежали водитель и пассажирка, пытались скрыться, но патрульные из задержали.
Документов на машину у парочки не было, и патрульные передали их сотрудникам следственно-оперативной группы.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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