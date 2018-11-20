20.11.2018 10:59

Неудачливые угонщики попались на нарушении ПДД

Мужчину и женщину, предположительно причастных к похищению автомобиля, остановили патрульные.



// Патрульная полиция

Около 4:00 утра 20 ноября, патрулируя улицу Полтавский Шлях, правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21061, который нарушил правила дорожного движения.



Полицейские остановили автомобиль. Из него выбежали водитель и пассажирка, пытались скрыться, но патрульные из задержали.



Документов на машину у парочки не было, и патрульные передали их сотрудникам следственно-оперативной группы.