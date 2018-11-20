Пожар на ТЭЦ-5: горела подсобка

Нарушения технологического процесса станции не зарегистрировано.
Пожар в подсобном помещении теплостанции ТЭЦ-5 был около половины первого дня 19 ноября, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Площадь пожара составила 15 кв.м. Огонь локализовали в 13.06, ликвидировали - в 13.45.
«Пострадавших нет. Нарушение технологического процесса станции не зарегистрировано», – говорится в сообщении.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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