20.11.2018 10:37

Пожар на ТЭЦ-5: горела подсобка

Нарушения технологического процесса станции не зарегистрировано.



// YouTube

Пожар в подсобном помещении теплостанции ТЭЦ-5 был около половины первого дня 19 ноября, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Площадь пожара составила 15 кв.м. Огонь локализовали в 13.06, ликвидировали - в 13.45.

«Пострадавших нет. Нарушение технологического процесса станции не зарегистрировано», – говорится в сообщении.