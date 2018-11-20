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20.11.2018  10:37   

Пожар на ТЭЦ-5: горела подсобка

Нарушения технологического процесса станции не зарегистрировано.


// YouTube

Пожар в подсобном помещении теплостанции ТЭЦ-5 был около половины первого дня 19 ноября, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Площадь пожара составила 15 кв.м. Огонь локализовали в 13.06, ликвидировали - в 13.45.

«Пострадавших нет. Нарушение технологического процесса станции не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

Тэги:  пожар, харьков
 
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