20.11.2018 10:46

ДТП на Московском: не пропустил немца и попал в аварию

Ночью столкнулись Daewoo и Mercedes.



//facebook

Как собщили в Пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 20.11.2018 года, около 03: 30 На Московскомм проспекте, 266 произошло ДТП без пострадавших.



По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передан в суд.