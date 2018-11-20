ДТП на Московском: не пропустил немца и попал в аварию

Ночью столкнулись Daewoo и Mercedes.
Как собщили в Пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 20.11.2018 года, около 03: 30 На Московскомм проспекте, 266 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передан в суд.
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