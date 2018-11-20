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20.11.2018  10:46   

ДТП на Московском: не пропустил немца и попал в аварию

Ночью столкнулись Daewoo и Mercedes.


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Как собщили в Пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 20.11.2018 года, около 03: 30 На Московскомм проспекте, 266 произошло ДТП без пострадавших.

 По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes и совершил с ним столкновение.

 В результате ДТП никто не пострадал.

 На водителя автомобиля "Daewoo" патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.Зибраний материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, daewoo и mercedes, харьков, московский
 
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