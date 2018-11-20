20.11.2018 11:19

Срыв миллионной аферы: незаконно проданный хлебокомбинат вернут государству

Прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении в госсобственность предприятия стоимостью более 3 миллионов гривен.



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Как сообщает Прокуратура на Харьковщине незаконно приватизировали хлебокомбинат стоимостью более 3 млн. грн. Прокуратура требует вернуть имущество государству



Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь идет о комбинате хлебопродуктов общей площадью 11,5 тыс. кв. м.



В 2011 году имущественный комплекс комбината, передано в ведение одного из государственных ПАО.

Предприятие имело право пользоваться комплексом, однако не распоряжаться имуществом.

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, хлебокомбинат относится к объектам госсобственности, не подлежащих приватизации.

Несмотря на это, в 2016 году через нотариуса право частной собственности на имущественный комплекс было зарегистрировано по ПАО.



Чтобы отменить решение о незаконной приватизации комбината, прокуратура обратилась в суд с требованием о возврате комплекса государстве.