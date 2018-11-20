20.11.2018 13:11

Смерть в ночи: на пепелище найдено обгоревшее тело дедушки, хотевшего погреться (ФОТО)

Ночью под Харьковом пожар на летней кухне унес жизнь пожилого человека.



dpchas.com.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 20 ноября в 01:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошла в летней кухне на частном подворье на ул. Короткой, 13 в г. Красноград.



На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь кухни 60 кв.м. Деревянные конструкции ее крыши и перекрытия перегорели и упали вниз. Спасатели сразу приступили к пожаротушению, в процессе которого под обломками отыскали обгоревшее тело 69-летнего хозяина.



В 02:40 пожар локализован и в 04:15 ликвидирован.



По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.



Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области обращается ко всем гражданам! Уважаемые жители Харькова и области! Помните: только строгое соблюдение требований правил безопасности жизнедеятельности поможет вам избежать беды! Будьте ответственными – ответственность спасает жизнь!