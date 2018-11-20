В пригороде Харькова - пожар на кладбище (ФОТО)

Неадекватные персонажи подожгли сухостой.
Как сообщают в социальнх сетях, в Чугуеве горит Преображенское кладбище:
"Какие-то не очень умные люди устроили сегодня пожар на Преображенском кладбище", - говорится в сообщении.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: