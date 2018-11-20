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20.11.2018  12:19   

В пригороде Харькова - пожар на кладбище (ФОТО)

Неадекватные персонажи подожгли сухостой.


//facebook.com

Как сообщают в социальнх сетях, в Чугуеве горит Преображенское кладбище:

"Какие-то не очень умные люди устроили сегодня пожар на Преображенском кладбище", - говорится в сообщении.

Тэги:  пожар на кладбище, подожгли, харьков
 
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