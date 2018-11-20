20.11.2018 12:48

Евробляхеры бессрочно заблокировали три трассы въезда в Харьков (ФОТО)

Движение на этих участках затруднено, но не прервано.



//auto-euro-sila.com.ua

Как и объявляли ранее активисты-евробляхеры, по сообщению SQ сегодня, 20 ноября, заблокировали выезд из Харькова в трех направлениях: киевском (в Песочине), чугуевском и симферопольском (в Высоком).

Таким образом владельцы машин на еврономерах выступают против принятия законопроектов № 8487 и № 8488, которые вносят поправки в Таможенный кодекс и предполагают повышение штрафов за управление автомобилями, зарегистрированными за рубежом.



Движение не перекрывается полностью. Участники акции расставили свои машины по разным полосам и ходят по пешеходным переходам. Выезжающим из города машинам приходится лавировать между припаркованными авто.



На местах проведения акции дежурит полиция.



Акция объявлена бессрочной. Активситы намерены перекрывать дороги до тех пор, пока парламент не внесет изменения в законопроект.

Фото: София Митина