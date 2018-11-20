Евробляхеры бессрочно заблокировали три трассы въезда в Харьков (ФОТО)

Движение на этих участках затруднено, но не прервано.
Как и объявляли ранее активисты-евробляхеры, по сообщению SQ сегодня, 20 ноября, заблокировали выезд из Харькова в трех направлениях: киевском (в Песочине), чугуевском и симферопольском (в Высоком).
Таким образом владельцы машин на еврономерах выступают против принятия законопроектов № 8487 и № 8488, которые вносят поправки в Таможенный кодекс и предполагают повышение штрафов за управление автомобилями, зарегистрированными за рубежом.
Движение не перекрывается полностью. Участники акции расставили свои машины по разным полосам и ходят по пешеходным переходам. Выезжающим из города машинам приходится лавировать между припаркованными авто.
На местах проведения акции дежурит полиция.
Акция объявлена бессрочной. Активситы намерены перекрывать дороги до тех пор, пока парламент не внесет изменения в законопроект.
Фото: София Митина
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: