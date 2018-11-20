20.11.2018 14:17

Опасная работа, или Звери против людей в Харькове

Нападение медведя на женщину - не единственный случай нападения представителей дикой природы на людей.



facebook.com

Как сообщает Город Х на базе отдыха, рядом с которой размещен зверинец, в котром от медеведя пострадала женщина, оправдываются: все необходимое лечение руководство взяло на себя. А вот на любые вопросы о том, как произошло нападение – разводят руками.

«Вроде бы это вообще не та женщина, которая должна была заходить. Там два медведя. Вероятнее всего, она хотела покормить или почистить. Она закрыла только одну дверь, а там двое хищников», - объясняет юрист базы отдыха Олег Михайлов.



Как и в прошлый раз, любую причастность к мини-зверинцу руководство базы отрицает. Говорят, он им не принадлежит, а при смене владельца просто «перешел по наследству».



«Сначала зверинцем занимались волонтеры, а затем перестали. Передать зверей в зоопарки не дают зоозащитники. Мол, зоопарк – это еще хуже», - подчеркивает юрист базы отдыха Олег Михайлов.



Стоит отметить, что ранее мини-зверинец насчитывал около 10 животных – медведи, тигры, львы, рыси, есть и более спокойные, например, овцы. Все они попали в импровизированный зоопарк едва живыми. Медведя, замученного до полусмерти, выкупили в цирке. Кого-то, уже больного, отдали "на пенсию".



Три года назад, в марте 2015 года, в мини-зверинце, который находится на территории одной из баз отдыха в Старом Салтове, на 25-летнюю девушку-уборщицу напал черный ягуар по кличке Мавр.

Тогда девушка не изолировала животное и в момент, когда она чистила клетку, животное набросилось на нее. Женщину буквально отбили у хищника отдыхающие на базе, когда услышали ее крики. У девушки была рваная рана головы и открытая черепно-мозговая травма.



Напомним, что в Харьковской области это не первый случай, когда дикие животные калечат своих "кормильцев". В 2015 году в Харьковском зоопарке слониха Тэнди изувечила руку заведующему слоновником.

Конечность пришлось ампутировать и поставить на ее месте протез. А в конце сентября 2017 года в экопарке на 50-летнего работника обезьянника накинулся шимпанзе. В итоге мужчина лишился уха и нескольких пальцев на руке.