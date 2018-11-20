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20.11.2018  14:04   

Крупнокалиберный снаряд нашли в частном секторе Дергачей

Боеприпас уничтожили на специальной площадке.


// ГСЧС

В выходные на территории частного сектора в пгт. Дергачи. обнаружили устаревший артиллерийский снаряд диаметром 105 мм. Его нашли местные жители на открытом пространстве возле дома № 32 по ул. Кутянской.

19 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Харьковской области ликвидировала боеприпас уничтожен на специальном подрывной площадке.

Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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