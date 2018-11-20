Крупнокалиберный снаряд нашли в частном секторе Дергачей

Боеприпас уничтожили на специальной площадке.
В выходные на территории частного сектора в пгт. Дергачи. обнаружили устаревший артиллерийский снаряд диаметром 105 мм. Его нашли местные жители на открытом пространстве возле дома № 32 по ул. Кутянской.
19 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Харьковской области ликвидировала боеприпас уничтожен на специальном подрывной площадке.
Пострадавших нет.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: