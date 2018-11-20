20.11.2018 14:49

Под Харьковм село спасено от опасности масштабного пожара (ФОТО)

Короткое замыкание вызвало быстро распространявшееся пламя.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 19 ноября в 16:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: с. Ольховая Двуречанского района, ул. 40 лет Победы, 52. Из него стало известно о большом зареве и значительной площади пожара.



К месту вызова немедленно отправился дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС и добровольцы местной пожарной команды.

Сразу по прибытию была проведена разведка пожара, которой установлено, что огнем уже были охвачены: полностью хозяйственная постройка (с которой и начался пожар) на площади 20 кв.м., крыша жилого дома на площади 120 кв.м. и крыша хозяйственной постройки (половина которой принадлежит соседу) на площади 80 кв.м.

Так что общая площадь горения была около 220 кв.м. Такому быстрому распространению пламени способствовало плотное расположение этих зданий. Кроме того, существовала угроза попадания горящих обломков на крыши соседних зданий и сооружений



На тушение пожара спасатели подали 2 пожарных ствола и приняли все необходимые меры, чтобы спасти человеческое имущество.



В 17:30 им удалось прекратить распространение огня, а также спасти внутренние помещения жилого дома домохозяйства, где возник пожар, и жилой дом с надворными постройками соседей. Окончательная его ликвидация пожара состоялась в 19:43.



По предварительным данным вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.