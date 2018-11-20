Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове стрелок военизированной охраны железной дороги выписывал штрафы на «мертвых душ»
20.11.2018  15:10   

В Харькове стрелок военизированной охраны железной дороги выписывал штрафы на «мертвых душ»

Чиновник составлял фиктивные протоколы об админнарушении и штрафовал людей


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Об этом говорится в приговоре Ленинского райсуда Харькова от 16 ноября.

По данным суда, обвиняемый был назначен на должность начальника отделения стрелковой команды военизированной охраны с оперативно-профилактической работы ОП «Харьковский отряд военизированной охраны» регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО "Украинская железная дорога».

Он должен был контролировать соблюдение гражданами правил поведения на железнодорожном транспорте, задерживать расхитителей и нарушителей, а также вправе применять административные меры.

Для того, чтобы создать «видимость работы» в феврале 2017 человек составил фиктивный административный материал о совершении женщиной административного правонарушения и даже написал от имени объяснение. Она якобы переходила железнодорожный путь в неустановленном месте, за что обула оштрафована на 34 грн.

Еще несколько фиктивных протоколов чиновник составил в марте 2017 года. На суде было установлено, что один из «нарушителей» вообще умер в 2015 года и физически не мог совершить нарушения.

В мае чиновник также приписал нарушения и оштрафовал уже умершего человека.

20 сентября 2018 между подозреваемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Суд соглашение утвердил и назначил согласованное наказание - штраф в 4,2 тыс. грн с лишением права занимать административно-хозяйственные должности на один год.

При этом суд освободил мужчину от ответственности по Закону «Об амнистии».

Источник:   Депо Харьков
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