Дедушка раздавлен автомобилем: копы проверяют, не помог ли кто старичку умереть

В пригороде Харькова полицейские устанавливают обстоятельства гибели пенсионера.
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение поступило в дежурную часть Харьковского отдела 17 ноября в 17.25.
По предварительным данным, 68-летнего жителя города Мерефа придавил автомобиль, который он ремонтировал по месту проживания.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства устанавливаются.
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