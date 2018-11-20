Главная Новости Криминал и происшествия Дедушка раздавлен автомобилем: копы проверяют, не помог ли кто старичку умереть
20.11.2018  15:49   

Дедушка раздавлен автомобилем: копы проверяют, не помог ли кто старичку умереть

В пригороде Харькова полицейские устанавливают обстоятельства гибели пенсионера.


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Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение поступило в дежурную часть Харьковского отдела 17 ноября в 17.25.

По предварительным данным, 68-летнего жителя города Мерефа придавил автомобиль, который он ремонтировал по месту проживания.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дедушка раздавлен, упал автомобиль, харьков
 
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