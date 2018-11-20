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20.11.2018  15:55   

500 и 20 гривневые купюры стали подделывать в два раза реже

После скандального задержания харьковских фальшивомонетчиков в НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают.


//minfin.com.ua

Национальный банк отмечает наиболее частую подделку банкнот номиналом 50, 100 и 500 грн. Об этом сообщают «Украинские новости».

фальшивой купюрой в 500 грн. харьковские умельцы научились обманывать даже банкоматы.

Что подделывают? 

  • Преимущественное количество (98%) изъятых из обращения за 9 месяцев поддельных банкнот приходится на четыре номинала: 500 грн (45% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (28%), 50 грн (15%), 200 грн (10%).
  • В сравнении с прошлым годом наблюдается незначительный рост количества изъятых банкнот номиналом 100 грн (на 17%), 200 грн (на 13%), а также сокращение количества подделок номиналов 500 грн и 20 грн (в два раза) и 50 грн (на 24%).
  • Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот инвалюты — это доллары США (79,1% от общего количества таких банкнот), евро (16,6%), российские рубли (4,2%), фунты стерлинга (0,1%).
  • Преимущественное количество изъятых подделок приходится на номинал в 100 долларов, 50 и 200 евро и 5000 российских рублей.

Как свидетельствует статистика, преимущественное количество (81%) поддельных банкнот гривны — низкого качества, изготовлены с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% подделок изготовлены полиграфическим способом.

Полиция и НБУ принимают меры по предупреждению попадания фильшивых купюр в оборот.

Источник:   Минфин
 Тэги:  подделка, банкнота, нбу, харьков, фальшивомонетчик, 500 гривен
 
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