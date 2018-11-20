500 и 20 гривневые купюры стали подделывать в два раза реже

После скандального задержания харьковских фальшивомонетчиков в НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают.
Национальный банк отмечает наиболее частую подделку банкнот номиналом 50, 100 и 500 грн. Об этом сообщают «Украинские новости».
фальшивой купюрой в 500 грн. харьковские умельцы научились обманывать даже банкоматы.
Что подделывают?
Как свидетельствует статистика, преимущественное количество (81%) поддельных банкнот гривны — низкого качества, изготовлены с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% подделок изготовлены полиграфическим способом.
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