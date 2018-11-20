20.11.2018 15:55

500 и 20 гривневые купюры стали подделывать в два раза реже

После скандального задержания харьковских фальшивомонетчиков в НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают.



//minfin.com.ua

Национальный банк отмечает наиболее частую подделку банкнот номиналом 50, 100 и 500 грн. Об этом сообщают «Украинские новости».

фальшивой купюрой в 500 грн. харьковские умельцы научились обманывать даже банкоматы.

Что подделывают?

Преимущественное количество (98%) изъятых из обращения за 9 месяцев поддельных банкнот приходится на четыре номинала: 500 грн (45% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (28%), 50 грн (15%), 200 грн (10%).

В сравнении с прошлым годом наблюдается незначительный рост количества изъятых банкнот номиналом 100 грн (на 17%), 200 грн (на 13%), а также сокращение количества подделок номиналов 500 грн и 20 грн (в два раза) и 50 грн (на 24%).

Что касается подделок иностранной валюты , то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот инвалюты — это доллары США (79,1% от общего количества таких банкнот), евро (16,6%), российские рубли (4,2%), фунты стерлинга (0,1%).

, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот инвалюты — это доллары США (79,1% от общего количества таких банкнот), евро (16,6%), российские рубли (4,2%), фунты стерлинга (0,1%). Преимущественное количество изъятых подделок приходится на номинал в 100 долларов, 50 и 200 евро и 5000 российских рублей.

Как свидетельствует статистика, преимущественное количество (81%) поддельных банкнот гривны — низкого качества, изготовлены с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% подделок изготовлены полиграфическим способом.

Полиция и НБУ принимают меры по предупреждению попадания фильшивых купюр в оборот.