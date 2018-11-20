Мерещившиеся заключенные довели мужчину до самоубийства

В Харькове покончил с собой работник Алексеевской колонии, которому мерещились заключенные.
Как сообщает NewsRoom, 19 ноября в Шевченковском районе Харькова был найден повешенным в комнате общежитим сотрудник Алексеевской исправительной колонии №25.
По данным полиции, мужчина 1979 года рождения не высказывал намерений покончить с собой, однако в последнее время пенитенциарщику мерещились заключенные, которые якобы хотят "отобрать у него квартиру".
На теле погибшего следов эксперты не нашли признаков насильственной смерти.
С места происшествия изъяли предсмертную записку, а также личные вещи харьковчанина.
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося.
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