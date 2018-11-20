Под Харьковом пропал пожилой мужчина (ФОТО)

Тойво Юссила, уже уходившего из дома, не могут найти с 17 ноября.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского отдела разыскивают Тойво Юссила, 1956 года рождения.
Житель села Красное Первомайского района 17 ноября 2018 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Мужчина ранее оставлял дом, но всегда возвращался домой.
Приметы: рост 174-176 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы седые. Имеет бороду.
Был одет в куртку черного цвета, шерстяной свитер с горизонтальными бело-синими полосами, брюки серого цвета, белый шарф, шапку черного цвета и шапку синего цвета с красно-синими полосами, зимние сапоги.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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