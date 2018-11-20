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20.11.2018  17:17   

Под Харьковом пропал пожилой мужчина (ФОТО)

Тойво Юссила, уже уходившего из дома, не могут найти с 17 ноября.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского отдела разыскивают Тойво Юссила, 1956 года рождения. 

Житель села Красное Первомайского района 17 ноября 2018 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Мужчина ранее оставлял дом, но всегда возвращался домой.

Приметы: рост 174-176 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы седые. Имеет бороду.

Был одет в куртку черного цвета, шерстяной свитер с горизонтальными бело-синими полосами, брюки серого цвета, белый шарф, шапку черного цвета и шапку синего цвета с красно-синими полосами, зимние сапоги.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал мужчина, уже уходил из дома, харьков
 
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