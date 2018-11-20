Главная Новости Криминал и происшествия Трактор, посыпающий дорогу от снега, устроил ДТП с восемью автомобилями (ФОТО)
20.11.2018  16:51   

Трактор, посыпающий дорогу от снега, устроил ДТП с восемью автомобилями (ФОТО)

Авария произошла 20 ноября в 10.55 по улице Гагарина в городе Изюм.


// Нацполиция

Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный у обочины служебный автомобиль «ВАЗ» Изюмского отдела полиции.

В результате ДТП никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На место происшествия выезжал наряд патрульной полиции Изюмского отдела полиции. Полицейские составили все необходимые документы.

По результатам обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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