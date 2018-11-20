Два разбойника ограбили парня и теперь у них появится 10 лет на размышления (ФОТО)

Злоумышленники силой отобрали на улице мобильный телефон у юноши и были пойманы копами.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 ноября в Лозовой двое неизвестных мужчин избили 19-летнего парня.
Потом стали угрожать ножом, завладели его мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении.
Пострадавший с ушибами и ссадинами лица был доставлен в районную больницу.
В ходе розыска сотрудники патрульной полиции Лозовского отдела установили личности нападавших.
Ими оказались 29 и 31-летние безработные местные жители.
Вещественное доказательство изъято.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся под стражей.
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