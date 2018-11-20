20.11.2018 17:49

Два разбойника ограбили парня и теперь у них появится 10 лет на размышления (ФОТО)

Злоумышленники силой отобрали на улице мобильный телефон у юноши и были пойманы копами.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 ноября в Лозовой двое неизвестных мужчин избили 19-летнего парня.

Потом стали угрожать ножом, завладели его мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении.



Пострадавший с ушибами и ссадинами лица был доставлен в районную больницу.



В ходе розыска сотрудники патрульной полиции Лозовского отдела установили личности нападавших.

Ими оказались 29 и 31-летние безработные местные жители.



Вещественное доказательство изъято.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся под стражей.