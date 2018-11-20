Главная Новости Криминал и происшествия Два разбойника ограбили парня и теперь у них появится 10 лет на размышления (ФОТО)
20.11.2018  17:49   

Два разбойника ограбили парня и теперь у них появится 10 лет на размышления (ФОТО)

Злоумышленники силой отобрали на улице мобильный телефон у юноши и были пойманы копами.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 ноября в Лозовой двое неизвестных мужчин избили 19-летнего парня. 

Потом стали угрожать ножом, завладели его мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший с ушибами и ссадинами лица был доставлен в районную больницу.

В ходе розыска сотрудники патрульной полиции Лозовского отдела установили личности нападавших. 

Ими оказались 29 и 31-летние безработные местные жители.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  избили парня, отобрали телефон, харьков
 
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