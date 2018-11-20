20.11.2018 17:34

Суд отказал защите Дронова в отводе экспертов (ВИДЕО)

В Киевском районном суде Харькова продолжают рассматривать дело о ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года, в результате которой погибли шесть человек



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На сегодняшнем заседании рассматривали заявление защиты водителя Volkswagen Геннадия Дронова об отводе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

На суд явились трое из четырех экспертов НИИ. Еще один, по словам коллеги, на больничном. Суд решил, что рассматривать вопрос об отводе можно и без нее.

Все три эксперта заявили, что заявления защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы об отводе безосновательны. По их словам, у них есть соответствующая квалификация и опыт для проведения такого рода исследований.

Сторона обвинения также считает, что оснований для отвода нет. Такого же мнения придерживается и адвокат водителя Lexus Елены Зайцевой Юлия Козырь.

Представители потерпевших Лариса Матвеева и Александр Дрижанов, а также потерпевший Игорь Берченко поддержали заявление об отводе. Еще один представитель потерпевших, Николай Василяка, поддержал сторону обвинения.

Судья Виктор Попрас в отводе экспертов отказал. По его мнению, адвокат Дронова не предоставил доказательства, отвергают возможность участия указанных экспертов.

На видео показано, как эксперт по делу о ДТП на Сумской пытается объяснить защитнику Дронова выводы экспертизы с помощью игрушечной машинки.

Меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога , подозреваемым в дел Геннадий Дронову и Елене Зайцевой продлили до 5 января.

Следующее заседание судья назначил на 26 ноября. Оно начнется с допроса четвертой экспертки Носатенко.

Справка . Ужасная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 на пешеходном переходе у выхода из станции метро "Площадь Конституции".

От Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen. В это время по улице Сумской ехал автомобиль Lexus (за рулем была Елена Зайцева).

На перекрестке возле "Пузатой хаты" автомобили врезались. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро были травмированы.