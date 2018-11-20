В Алексеевской колонии опровергли факт самоубийства сотрудника

В Алексеевской исправительной колонии №25, которая расположена в Харькове, не подтвердили информацию о самоубийстве сотрудника.
Как сообщает Город Х, в колонии опровергли информацию о смерти сотрудника.
«Среди сотрудников Алексеевской исправительной колонии самоубийств не зарегистрировано», - прокомментировала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Ольга Кузнецова.
Напомним, что в СМИ появилась информация о самоубийстве сотрудника колонии.
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