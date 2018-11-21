Предприимчмвій харьковчанин наладил работу сети массажных салонов со специфическими услугами

Под видом массажа девушки предоставляли клиентам услуги сексуального характера.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили, что злоумышленник организовал работу сети массажных салонов в арендованных частных квартирах.
33 -летнирй харьковчанин лично подбирал девушек, которые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам услуги сексуального характера под видом массажа и получал 50% от каждого «заработка». Кроме того, он платил аренду квартир.
Задокументировали факты противоправной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и работники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области.
В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время проведения обысков изъяты вещественные доказательства - деньги, полученные от клиентов за услуги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи, интимные товары.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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