21.11.2018 08:16

Предприимчмвій харьковчанин наладил работу сети массажных салонов со специфическими услугами

Под видом массажа девушки предоставляли клиентам услуги сексуального характера.



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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили, что злоумышленник организовал работу сети массажных салонов в арендованных частных квартирах.



33 -летнирй харьковчанин лично подбирал девушек, которые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам услуги сексуального характера под видом массажа и получал 50% от каждого «заработка». Кроме того, он платил аренду квартир.

Задокументировали факты противоправной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и работники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области.



В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Во время проведения обысков изъяты вещественные доказательства - деньги, полученные от клиентов за услуги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи, интимные товары.



В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Следственные действия продолжаются.