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21.11.2018  08:16   

Предприимчмвій харьковчанин наладил работу сети массажных салонов со специфическими услугами

Под видом массажа девушки предоставляли клиентам услуги сексуального характера.


// Facebook

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили, что злоумышленник организовал работу сети массажных салонов в арендованных частных квартирах.

33 -летнирй харьковчанин  лично подбирал девушек, которые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам услуги сексуального характера под видом массажа и получал 50% от каждого «заработка». Кроме того, он платил аренду квартир.

Задокументировали факты противоправной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и работники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области.

В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время проведения обысков изъяты вещественные доказательства - деньги, полученные от клиентов за услуги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи, интимные товары.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  роституция, полиция, харьков
 
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