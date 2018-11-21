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21.11.2018  08:31   

В полиции рассказали о повесившемся харьковчанине

39-летний житель Шевченковского района покончил жизнь самоубийством путем повешения.


// Facebook

19 ноября в полицию сообщили, что в квартире квартире дома на улице Цезаря Кюи нашли тело повесившегося хозяина.

По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что покончивший с собой – сотрудник Алексеевской исправительной колонии №25. В Алексеевской колонии опровергли факт самоубийства сотрудника.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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