21.11.2018 08:31

В полиции рассказали о повесившемся харьковчанине

39-летний житель Шевченковского района покончил жизнь самоубийством путем повешения.



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19 ноября в полицию сообщили, что в квартире квартире дома на улице Цезаря Кюи нашли тело повесившегося хозяина.



По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.



Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что покончивший с собой – сотрудник Алексеевской исправительной колонии №25. В Алексеевской колонии опровергли факт самоубийства сотрудника.