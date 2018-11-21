В полиции рассказали о повесившемся харьковчанине

39-летний житель Шевченковского района покончил жизнь самоубийством путем повешения.
19 ноября в полицию сообщили, что в квартире квартире дома на улице Цезаря Кюи нашли тело повесившегося хозяина.
По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что покончивший с собой – сотрудник Алексеевской исправительной колонии №25. В Алексеевской колонии опровергли факт самоубийства сотрудника.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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