Главная Новости Криминал и происшествия В полиции раскрыли схемы, по которым мошенники отбирают деньги у доверчивых харьковчан
21.11.2018  09:45   

В полиции раскрыли схемы, по которым мошенники отбирают деньги у доверчивых харьковчан

Мошенники постоянно совершенствуют схему обмана: придумывают правдоподобные жизненные случаи и истории, в которые верят люди, и в результате завладевают их сбережениями.


// Нацполиция

Чаще всего злоумышленники звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию, говорят полицейские.

Чтобы избежать проблем с законом, мошенники предлагают перечислить немалые средства на названный счет. Воры рассчитывают на эмоциональное состояние людей, ведь в большинстве случаев жертвы паникуют, отдают свои деньги, а только потом проверяют достоверность. Кроме того, в основном злоумышленники звонят вечером или ночью, когда бдительность человека снижена.

В таких случаях необходимо не паниковать и поставить собеседнику ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только Вы и Ваш родственник. Также для проверки Вы можете попросить описать свой внешний вид.

Подробнее информацию, которую получаете от незнакомцев по мобильному телефону и всегда проверяйте ее. Даже если незнакомец представляется сотрудником определенной организации, представителем правоохранительных органов, журналистом, вашим родственником или знакомым - не спешите, особенно если речь идет о переводе средств на мобильный телефон или любым другим способом.

Ни в коем случае не сообщайте личную информацию неизвестным лицам. Ни в коем случае разглашайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.

Будьте внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество, обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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