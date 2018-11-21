21.11.2018 09:45

В полиции раскрыли схемы, по которым мошенники отбирают деньги у доверчивых харьковчан

Мошенники постоянно совершенствуют схему обмана: придумывают правдоподобные жизненные случаи и истории, в которые верят люди, и в результате завладевают их сбережениями.



// Нацполиция

Чаще всего злоумышленники звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию, говорят полицейские.



Чтобы избежать проблем с законом, мошенники предлагают перечислить немалые средства на названный счет. Воры рассчитывают на эмоциональное состояние людей, ведь в большинстве случаев жертвы паникуют, отдают свои деньги, а только потом проверяют достоверность. Кроме того, в основном злоумышленники звонят вечером или ночью, когда бдительность человека снижена.



В таких случаях необходимо не паниковать и поставить собеседнику ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только Вы и Ваш родственник. Также для проверки Вы можете попросить описать свой внешний вид.



Подробнее информацию, которую получаете от незнакомцев по мобильному телефону и всегда проверяйте ее. Даже если незнакомец представляется сотрудником определенной организации, представителем правоохранительных органов, журналистом, вашим родственником или знакомым - не спешите, особенно если речь идет о переводе средств на мобильный телефон или любым другим способом.



Ни в коем случае не сообщайте личную информацию неизвестным лицам. Ни в коем случае разглашайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.



Будьте внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество, обращаются правоохранители.