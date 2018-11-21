Главная Новости Криминал и происшествия Возле Радмира сбили двух пешеходов (ФОТО)
21.11.2018  10:15   

Возле Радмира сбили двух пешеходов (ФОТО)

Наезд произошел около десяти часов вечера 20 ноября на улице Академика Павлова, 138.


// Патрульная полиция

Как собщили патрульные,  водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на двух пешеходов-мужчин.

Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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