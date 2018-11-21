Возле Радмира сбили двух пешеходов (ФОТО)

Наезд произошел около десяти часов вечера 20 ноября на улице Академика Павлова, 138.
Как собщили патрульные, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на двух пешеходов-мужчин.
Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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