Королева бензоколонки: жительница области построила нелегальную автозаправку возле дома

Предприимчивая женщина занялась продажей автогаза.
Нелегальную автозаправку работники налоговой милиции Харьковской области обнаружили в рамках операции «Акциз-2018».
В одном из поселков Харьковской области, почти рядом с собственным домом, 53-летняя жительница Харьковской области обустроила нелегальную заправку. «Королева бензоколонки» наладила работу автозаправочной станции, при этом не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта Предпринимательское деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.
В отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Из указанной АЗС работники налоговой милиции изъяли 9700 литров сжиженного газа и оборудование - 2 газовых модуля, газовую колонку.
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 585 тыс. гривен.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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