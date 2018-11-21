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21.11.2018  10:44   

Королева бензоколонки: жительница области построила нелегальную автозаправку возле дома

Предприимчивая женщина занялась продажей автогаза.


// kh.sfs.gov.ua

Нелегальную автозаправку работники налоговой милиции Харьковской области обнаружили в рамках операции «Акциз-2018».

В одном из поселков Харьковской области, почти рядом с собственным домом, 53-летняя жительница Харьковской области обустроила нелегальную заправку. «Королева бензоколонки» наладила работу автозаправочной станции, при этом не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта Предпринимательское деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.

В отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Из указанной АЗС работники налоговой милиции изъяли 9700 литров сжиженного газа и оборудование - 2 газовых модуля, газовую колонку.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 585 тыс. гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, автозаправка, харьков
 
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