21.11.2018 10:44

Королева бензоколонки: жительница области построила нелегальную автозаправку возле дома

Предприимчивая женщина занялась продажей автогаза.



// kh.sfs.gov.ua

Нелегальную автозаправку работники налоговой милиции Харьковской области обнаружили в рамках операции «Акциз-2018».



В одном из поселков Харьковской области, почти рядом с собственным домом, 53-летняя жительница Харьковской области обустроила нелегальную заправку. «Королева бензоколонки» наладила работу автозаправочной станции, при этом не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта Предпринимательское деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.



В отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Из указанной АЗС работники налоговой милиции изъяли 9700 литров сжиженного газа и оборудование - 2 газовых модуля, газовую колонку.



Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 585 тыс. гривен.