Самоуверенного угонщика авто задержали прохожие

Довести свій злочинний умисел до кінця 22-річному чоловіку завадили перехожі, які викликали працівників поліції.

Подія сталася 19 листопада близько 13:00 у Київському районі. Зловмисник підійшов до припаркованого на вулиці Мистецтв автомобіля «BMW», розбив вікно водійської двері, сів всередину та намагався завести двигун транспортного засобу за допомогою з’єднання дротів. Дії чоловіка помітили перехожі, які викликали працівників поліції.

Зловмисник був затриманий та доставлений до Київського відділу поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за за ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.