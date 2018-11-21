Самоуверенного угонщика авто задержали прохожие

Персонаж, угонявший машину средь бела дня, видимо, либо считал себя невидимкой, либо людей - слепыми и глухими.
Довести свій злочинний умисел до кінця 22-річному чоловіку завадили перехожі, які викликали працівників поліції.
Подія сталася 19 листопада близько 13:00 у Київському районі. Зловмисник підійшов до припаркованого на вулиці Мистецтв автомобіля «BMW», розбив вікно водійської двері, сів всередину та намагався завести двигун транспортного засобу за допомогою з’єднання дротів. Дії чоловіка помітили перехожі, які викликали працівників поліції.
Зловмисник був затриманий та доставлений до Київського відділу поліції.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за за ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Досудове розслідування триває.
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 19 ноября около 13:00 в Киевском районе.
Злоумышленник подошел к припаркованному на улице Искусств автомобиля «BMW», разбил окно водительской двери, сел внутрь и попытался завести двигатель транспортного средства с помощью соединения проводов.
Действия мужчины заметили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции.
Злоумышленник был задержан и доставлен в Киевский отдел полиции.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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