21.11.2018 11:44

ДТП: неосмотрительный китаец наехал на советскую автоклассику

На Тюринской столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2107.



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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 20.11.2018 года, около 18 часов 30 минут, на улице Тюринськой, 36 произошло ДТП без пострадавших.



По предварительной информации водитель автомобиля Kia Cerato перед началом движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Kia" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.