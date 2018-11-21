ДТП: неосмотрительный китаец наехал на советскую автоклассику

На Тюринской столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2107.
Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 20.11.2018 года, около 18 часов 30 минут, на улице Тюринськой, 36 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля Kia Cerato перед началом движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Kia" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: