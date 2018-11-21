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21.11.2018  11:44   

ДТП: неосмотрительный китаец наехал на советскую автоклассику

На Тюринской столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2107.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 20.11.2018 года, около 18 часов 30 минут, на улице  Тюринськой, 36 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Kia Cerato перед началом движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Kia" патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.

Тэги:  дтп, недосмотрел и врезался, харьков
 
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