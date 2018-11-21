Главная Новости Криминал и происшествия Аферист-подрядчик, укравший 100 тысяч гривен, предстанет перед судом
21.11.2018  12:19   

Аферист-подрядчик, укравший 100 тысяч гривен, предстанет перед судом

Мужчина нагрел руки на стройматериалах для ремонта сельского дома культуры.


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Как сообщает Прокуратура,в Харьковский районный суд области направлен обвинительный акт в отношении мастера частной строительной фирмы, подозреваемого в присвоении бюджетных средств (ч. 1 ст. 191 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, указанная строительная организация в конце прошлого года ремонтировала дом культуры в одном из поселков Харьковского района. 

Всего на проведение работ из бюджета выделено более 800 тыс. грн.
 
Досудебное следствие установило, что в сметной документации подрядчик завысил сумму, потраченную на строительные материалы. 

По данным судебно-строительной экспертизы, на ремонтные работы использовано меньше материалов, чем указано в документах. 

Как следствие, местному бюджету нанесен убыток в 100 тыс. грн.
 
Если вина строителя будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенничество, махинации, харьков, суд
 
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