Аферист-подрядчик, укравший 100 тысяч гривен, предстанет перед судом

Мужчина нагрел руки на стройматериалах для ремонта сельского дома культуры.
Как сообщает Прокуратура,в Харьковский районный суд области направлен обвинительный акт в отношении мастера частной строительной фирмы, подозреваемого в присвоении бюджетных средств (ч. 1 ст. 191 УК Украины).
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, указанная строительная организация в конце прошлого года ремонтировала дом культуры в одном из поселков Харьковского района.
Всего на проведение работ из бюджета выделено более 800 тыс. грн.
Досудебное следствие установило, что в сметной документации подрядчик завысил сумму, потраченную на строительные материалы.
По данным судебно-строительной экспертизы, на ремонтные работы использовано меньше материалов, чем указано в документах.
Как следствие, местному бюджету нанесен убыток в 100 тыс. грн.
Если вина строителя будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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