Пробка в метро: неожиданная остановка эскалатора привела к скоплению на нем людей (ФОТО)

В метро неосторожный пассажир спровоцировал сбой в работе эскалатора.
Как сообщает, ссылаясь на очевидцев, NewsRoom, сегодня, 21 ноября, на станции харьковского метрополитена Университет произошел сбой в работе эскалатора, из-за чего образовалась "пробка" прмерно из 40 человек..
В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии и рассказали, что ее виновником стал неизвестный пассажир, который нажал кнопку экстренной остановки.
"Эскалатор освободили от находившихся там людей и снова запустили. Никто из ехавших на нем не пострадал. Решение проблемы заняло буквально пару минут", - сообщили в коммунальном предприятии.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
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