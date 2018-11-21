21.11.2018 12:34

Пробка в метро: неожиданная остановка эскалатора привела к скоплению на нем людей (ФОТО)

В метро неосторожный пассажир спровоцировал сбой в работе эскалатора.



newsroom.kh.ua

Как сообщает, ссылаясь на очевидцев, NewsRoom, сегодня, 21 ноября, на станции харьковского метрополитена Университет произошел сбой в работе эскалатора, из-за чего образовалась "пробка" прмерно из 40 человек..



В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии и рассказали, что ее виновником стал неизвестный пассажир, который нажал кнопку экстренной остановки.



"Эскалатор освободили от находившихся там людей и снова запустили. Никто из ехавших на нем не пострадал. Решение проблемы заняло буквально пару минут", - сообщили в коммунальном предприятии.