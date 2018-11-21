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21.11.2018  12:34   

Пробка в метро: неожиданная остановка эскалатора привела к скоплению на нем людей (ФОТО)

В метро неосторожный пассажир спровоцировал сбой в работе эскалатора.


newsroom.kh.ua

Как сообщает, ссылаясь на очевидцев, NewsRoom, сегодня, 21 ноября, на станции харьковского метрополитена Университет произошел сбой в работе эскалатора, из-за чего образовалась "пробка" прмерно из 40 человек..

В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии и рассказали, что ее виновником стал неизвестный пассажир, который нажал кнопку экстренной остановки.

"Эскалатор освободили от находившихся там людей и снова запустили. Никто из ехавших на нем не пострадал. Решение проблемы заняло буквально пару минут", - сообщили в коммунальном предприятии.

Источник:   NR
 Тэги:  чп в метро, остановка эскалатора, харьков
 
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