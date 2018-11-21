21.11.2018 13:40

ДТП: водитель немца во хмелю недооценил скорость и переоценил свое мастерство (ФОТО)

На Гагарина бумер поцеловал припаркованный ВАЗ.



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Как проифомировали в Пресс-службе Патрульной полиции сегодня 21.11.2018 года, около 8:00, патрульным поступило сообщение о ДТП на пр.Гагарина, 26.



По предварительной информации водитель автомобиля BMW 320 не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21140.

В результате ДТП никто не пострадал.



Во время общения с водителем автомобиля BMW правоохранители обнаружили в кeрманича признаки алкогольного опьянения.

На водителя патрульные составили два административных протокола по ст. 130 КУоАП и ст. 124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.