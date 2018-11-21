21.11.2018 13:25

Пограничники пресекли в Гоптовке перевоз крупной суммы валюты

Личные вещи туристки оказались набиты крупной партией незадекларированной валюты



://kh.sfs.gov.ua

20 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники помешали перемещению через границу Украины крупной суммы денежных средств.

Во время таможенного досмотра автобуса, который двигался в Россию, гражданка Украины заявила, что перемещает иностранную валюту в сумме, не превышающей разрешенную законодательством.

В ходе проведения дальнейшего досмотра вещей и ручной клади пассажирки она предъявила иностранную валюту на общую сумму 24 000 долларов США, что превышает на 12 570 долларов США установленную Национальным банком Украины норму перемещения иностранной валюты без письменного декларирования.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Харьковская таможня разъясняет, что перемещение наличных через таможенную границу Украины возможно при следующих условиях:

- физическое лицо (резидент, нерезидент) имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу;

- физическое лицо - резидент имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Вывоз за пределы Украины физическими лицами - резидентами наличности в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ними наличности из собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличными (в случае осуществления такой операции) исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро.

Документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках физическими лицами - резидентами с целью ее вывоза, действуют в течение 90 календарных дней со дня снятия ими наличных с собственных счетов в банках;

- физическое лицо - нерезидент имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме;

- физическое лицо - нерезидент имеет право вывозить за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, если сумма наличных вывозимого не превышает суммы наличности, письменно задекларированной этим лицом таможенному органу при ввозе в Украину. Вывоз наличных в таком случае осуществляется при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.